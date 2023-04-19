РИА Новости: Россия прорабатывает возможную эвакуацию дипломатов из Судана

Москва изучает разные варианты развития ситуации в Судане, включая эвакуацию дипломатов.

«Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты», — заявил диписточник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, транспортное сообщение в стране не функционирует.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой сказал о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

Ранее стало известно, что в Судане из-за столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли более 100 мирных жителей.