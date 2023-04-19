МИД: Южные Курилы являются неотъемлемой частью России

Российский МИД считает упоминания Южных Курил в японской Синей книге по дипломатии «ничтожными», острова являются неотъемлемой частью России.

«Япония регулярно излагает в Синей книге по внешней политике хорошо известную нам свою так называемую юридическую позицию, отражающую необоснованные территориальные претензии к России», — цитирует РИА Новости сообщение российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что расценивают данные пассажи как ничтожные.

Также в министерстве заявили, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны.

Ранее в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.