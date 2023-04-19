Посольство России считает манипуляцией попытку СМИ США представить Гершковича жертвой

Попытки прессы США представить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича невинной жертвой являются манипуляцией, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Попытки представить Гершковича невинной жертвой, а его подрывную деятельность журналистским долгом — откровенная манипуляция», — говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Пола Уилана, Владимира Кара-Мурзу* и журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.