Посольство России считает манипуляцией попытку СМИ США представить Гершковича жертвой
«Попытки представить Гершковича невинной жертвой, а его подрывную деятельность журналистским долгом — откровенная манипуляция», — говорится в сообщении дипмиссии.
Отмечается, что американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Пола Уилана, Владимира Кара-Мурзу* и журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.