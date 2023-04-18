Жан-Пьер: Белый дом твёрдо нацелен вернуть американцев Уилана и Гершковича в США
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Я бы предпочла не углубляться в детали и не выносить на публику детали переговорного процесса. Речь идёт о чувствительных вопросах, поэтому я не стану забегать вперёд. Знайте лишь, что мы нацелены вернуть их обоих домой», — заявила она.
По словам Жан-Пьер, Вашингтон взаимодействует с Москвой «по всем доступным каналам», чтобы добиться освобождения обоих осуждённых.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Пола Уилана, Владимира Кара-Мурзу* и журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.