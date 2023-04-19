Генсек ООН Гутерреш был удивлён тем, что Киев без согласования с ним провёл церемонию

Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлён тем, что в ходе его визита на Украину в марте Киев без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, сообщил официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь был удивлён, что церемония награждения была добавлена без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Таким образом он прокомментировал статью в газете The Washington Post, в которой со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы говорилось, что Гутерреш был «взбешён» участием в церемонии.

Ранее The Washington Post рассказала о недовольстве Генсека ООН Антониу Гутерреша из-за поездки в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.