Генсек ООН Гутерреш был удивлён тем, что Киев без согласования с ним провёл церемонию
«Генеральный секретарь был удивлён, что церемония награждения была добавлена без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.
Таким образом он прокомментировал статью в газете The Washington Post, в которой со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы говорилось, что Гутерреш был «взбешён» участием в церемонии.
Ранее The Washington Post рассказала о недовольстве Генсека ООН Антониу Гутерреша из-за поездки в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.