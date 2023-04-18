WP рассказала о недовольстве Гутерреша из-за поездки в Киев на встречу с Зеленским

Американская газета The Washington Post рассказала о недовольстве Генсека ООН Антониу Гутерреша из-за поездки в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Автор статьи ссылается на утёкшие в сеть документы Пентагона и разведки США, достоверность которых не подтверждена.

Отмечается, что после февральского турне в страны Африки Гутерреш вернулся в Нью-Йорк, затем в начале марта посетил Швейцарию, Ирак и Катар.

В другом документе говорится, что Гутерреш был недоволен перспективой поездки в Киев после того, как в Киеве заявили о желании Зеленского с ним встретиться.

Причина недовольства Генсека ООН в этом документе не называется. При этом источник газеты в ООН рассказал, что Гутерреш находился в разъездах на протяжении недель, а визит в Киев потребовал бы ещё одного длительного перелёта вместе с 11-часовой поездкой на поезде.

7 марта сообщалось, что Гутерреш прибыл на Украину.