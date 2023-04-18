Байден решил продлить на год запрет на приём в портах США судов, связанных с Россией

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Американский президент Джо Байден решил продлить на год запрет на приём в портах Соединённых Штатов судов, связанных с Россией.

Об этом сообщили в Белом доме.

«В соответствии со статьёй 202D Закона о чрезвычайном положении я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в отношении России, относящийся к приёму в портах США связанных с Россией судов», — говорится в заявлении Байдена.

12 апреля Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.

Американские ограничения затронули «Металлоинвест» и «Мегафон», а также Юнармию.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, антироссийские санкции затронули 120 с лишним физических и юридических лиц, которые представляют более чем 20 стран.

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