Представитель Белого дома Кирби назвал следующие недели критичными для Украины
- Gettyimages.ru
«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаём им те возможности, которые им понадобятся», — заявил он в интервью CNN.
По словам Кирби, военная помощь Киеву со стороны Вашингтона продолжится.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине.
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию, которая содержит предписание Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.