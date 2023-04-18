Представитель Белого дома Кирби назвал следующие недели критичными для Украины

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что следующие недели и месяцы будут критичными для Украины и Соединённые Штаты постараются обеспечить Киев необходимым.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаём им те возможности, которые им понадобятся», — заявил он в интервью CNN.

По словам Кирби, военная помощь Киеву со стороны Вашингтона продолжится.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине.

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию, которая содержит предписание Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.