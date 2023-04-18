Певец Максим Покровский заявил, что передаст Украине гонорар от концерта в США

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Иноагент Максим Покровский*, лидер рок-группы «Ногу свело!», анонсировал концерт в США и заявил, что всю выручку направит в поддержку Украины.
Певец Максим Покровский заявил, что передаст Украине гонорар от концерта в США
  • РИА Новости

Об этом артист написал в одной из соцсетей.

«Мы открываем продажи на концерт 29 сентября в нашем насиженном и уютном месте The Cutting Room. И назвали его мы «Шоу Иноагента». Все деньги пойдут на помощь Украине», — заявил Покровский.

Певец также заявил, что для украинских беженцев билеты будут продаваться по меньшей стоимости.

Покровский уехал в США несколько лет назад. Он выступил против СВО, выпустив несколько композиций. Артист перестал давать концерты в России и заявил, что является сторонником Украины.

В марте 2023 года артист был признан иноагентом в России. В российском Минюсте объяснили, что Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 31.03.2023.

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