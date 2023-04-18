Пушилин сообщил о создании рабочих групп по экономическому сотрудничеству с Белоруссией

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Делегация ДНР и правительство Белоруссии договорились о создании рабочих групп по экономическому сотрудничеству, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Пушилин сообщил о создании рабочих групп по экономическому сотрудничеству с Белоруссией
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он написал, что обсудил с представителями белорусского правительства во главе с заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики, о которых принципиально договорились в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Договорились создать рабочие группы по направлениям для решения задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — отметил Пушилин.

Ранее он заявил, что обсудил с Лукашенко сотрудничество в области сельского хозяйства.

Лукашенко на встрече с Пушилиным предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей.

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