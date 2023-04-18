Пушилин сообщил о создании рабочих групп по экономическому сотрудничеству с Белоруссией
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он написал, что обсудил с представителями белорусского правительства во главе с заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики, о которых принципиально договорились в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Договорились создать рабочие группы по направлениям для решения задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — отметил Пушилин.
Ранее он заявил, что обсудил с Лукашенко сотрудничество в области сельского хозяйства.
Лукашенко на встрече с Пушилиным предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей.