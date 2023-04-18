Пушилин обсудил с Лукашенко сотрудничество в области сельского хозяйства
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Пушилин отметил, что вместе с главой Белоруссии они обсудили разные вопросы взаимовыгодного сотрудничества российского региона и белорусской стороны «в различных аспектах».
«В том числе в области сельского хозяйства с учётом высоких компетенций Беларуси, а также в сфере промышленности и строительства в связи с большими объёмами восстановления ДНР», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что белорусский лидер проводит в Минске встречу с Пушилиным.