Пушилин обсудил с Лукашенко сотрудничество в области сельского хозяйства

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сотрудничество в области сельского хозяйства.
Пушилин обсудил с Лукашенко сотрудничество в области сельского хозяйства
  • Gettyimages.ru
  • © Egor Kunovsky / EyeEm

Пушилин отметил, что вместе с главой Белоруссии они обсудили разные вопросы взаимовыгодного сотрудничества российского региона и белорусской стороны «в различных аспектах».

«В том числе в области сельского хозяйства с учётом высоких компетенций Беларуси, а также в сфере промышленности и строительства в связи с большими объёмами восстановления ДНР», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер проводит в Минске встречу с Пушилиным.

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