МИД России выразил демарш послу Канады из-за высказываний о приговоре Кара-Мурзе

В МИД России заявили, что послу Канады Элисон Леклер был выражен демарш из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре иностранному агенту Владимиру Кара-Мурзе*.

«Во вторник, 18 апреля, в МИД России была вызвана глава канадской дипмиссии в Москве Элисон Леклер для демарша в связи с неприемлемыми публичными комментариями в отношении приговора осуждённому за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Владимиру Кара-Мурзе», — говорится в сообщении ведомства.

В российском министерстве подчеркнули, что данные действия в совокупности с русофобскими заявлениями Оттавы о цели канадской стороны по «смене режима в России» являются прямым вмешательством в дела России.

Послу Канады указали на неизбежные негативные последствия при продолжении подобных действий.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.