МИД России выразил демарш послу Канады из-за высказываний о приговоре Кара-Мурзе

Короткая ссылка
В МИД России заявили, что послу Канады Элисон Леклер был выражен демарш из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре иностранному агенту Владимиру Кара-Мурзе*.
МИД России выразил демарш послу Канады из-за высказываний о приговоре Кара-Мурзе
  • РИА Новости

«Во вторник, 18 апреля, в МИД России была вызвана глава канадской дипмиссии в Москве Элисон Леклер для демарша в связи с неприемлемыми публичными комментариями в отношении приговора осуждённому за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Владимиру Кара-Мурзе», — говорится в сообщении ведомства.

В российском министерстве подчеркнули, что данные действия в совокупности с русофобскими заявлениями Оттавы о цели канадской стороны по «смене режима в России» являются прямым вмешательством в дела России.

Послу Канады указали на неизбежные негативные последствия при продолжении подобных действий.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить