США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом пишет издание The Washington Post.

«Мы не воюем с Россией, и мы не будем воевать с Россией», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал просьбу пояснить, ведут ли Соединённые Штаты опосредованную войну с Россией на Украине.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что после начала спецоперации на Украине США и их союзники увеличили объём атак на Россию в информационном пространстве.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не переживёт конфликт с Россией из-за своего президента Владимира Зеленского.