Глава Пентагона Остин: США не воюют и не будут воевать с Россией из-за Украины

Короткая ссылка
США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Пентагона Остин: США не воюют и не будут воевать с Россией из-за Украины
  • AP

Об этом пишет издание The Washington Post.

«Мы не воюем с Россией, и мы не будем воевать с Россией», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал просьбу пояснить, ведут ли Соединённые Штаты опосредованную войну с Россией на Украине.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что после начала спецоперации на Украине США и их союзники увеличили объём атак на Россию в информационном пространстве.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не переживёт конфликт с Россией из-за своего президента Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить