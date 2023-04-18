Глава Пентагона Остин: США не воюют и не будут воевать с Россией из-за Украины
- AP
Об этом пишет издание The Washington Post.
«Мы не воюем с Россией, и мы не будем воевать с Россией», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он прокомментировал просьбу пояснить, ведут ли Соединённые Штаты опосредованную войну с Россией на Украине.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что после начала спецоперации на Украине США и их союзники увеличили объём атак на Россию в информационном пространстве.
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не переживёт конфликт с Россией из-за своего президента Владимира Зеленского.