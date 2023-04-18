В Польше заявили о начале строительства заграждения на границе с Калининградской областью

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В Польше начали строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
В Польше заявили о начале строительства заграждения на границе с Калининградской областью
  • Gettyimages.ru

«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения... на границе с Калининградской областью», — приводит wPolityce его слова.

Каминьский уточнил, что заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими средствами, позволяющими вести полный мониторинг ситуации на границе.

В декабре губернатор Калининградской области Антон Алиханов с иронией прокомментировал намерение Польши построить стену на границе с Россией, предложив Варшаве купить у области стройматериалы.

Также министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные проводят усиление охраны на дорогах, которые ведут из России и Белоруссии.

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