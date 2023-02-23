В Польше заявили об установке противотанковых ежей на ведущих из России дорогах
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«Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией», — приводит РИА Новости слова Блащака в Twitter.
Он отметил, что на границе с Калининградской областью разворачиваются укрепления.
Министр прикрепил к записи фотографии, судя по которым на дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления.
Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что власти Польши не понимают, что их страна не является военной державой и не может противостоять России.