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В Польше заявили об установке противотанковых ежей на ведущих из России дорогах

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Польские военные проводят усиление охраны на дорогах, которые ведут из России и Белоруссии, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
В Польше заявили об установке противотанковых ежей на ведущих из России дорогах
  • AP

«Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией», — приводит РИА Новости слова Блащака в Twitter.

Он отметил, что на границе с Калининградской областью разворачиваются укрепления.

Министр прикрепил к записи фотографии, судя по которым на дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что власти Польши не понимают, что их страна не является военной державой и не может противостоять России.

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