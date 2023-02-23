Экс-разведчик США Риттер: польские военные не в состоянии противостоять армии России

Власти Польши не понимают, что их страна не является военной державой и не может противостоять России, утверждает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Об этом он сказал изданию Mysl Polska.

«Есть ли в Польше большая профессиональная армия? Нет. Число погибших необученных солдат в возможном конфликте будет огромным. Готовилась ли Польша к таким операциям? Нет. Польша не оснащена, не обучена и не подготовлена ​​к столкновению», — сказал Риттер.

По его оценкам, польская армия «исчезнет с лица земли после трёх месяцев обычных боёв с Россией под открытым небом».

Риттер уверен, что польский спецназ, который «хорошо выглядит в барах» и нравится девушкам, в случае боестолкновения с регулярной армией России «погибнет с криками».

«Потому что русским всё равно на то, как они выглядят с их бицепсами: они просто выстрелят 20 тыс. снарядов на их позиции», — сказал американский эксперт.

По словам Риттера, если кому-то кажется, что спецназ полезен на поле боя на Украине, то «эти люди не понимают ничего о том, что такое современная война».

Как отмечал вице-премьер Польши, министр обороны Мариуш Блащак, польские власти не считают проблемой наличие польских наёмников на Украине.