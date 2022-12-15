Алиханов предложил продать Польше материалы для строительства стены

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов с иронией прокомментировал намерение Польши построить стену на границе с Россией, предложив Варшаве купить у области стройматериалы.

«У нас в Краснознаменске есть отличный завод «Пятый элемент», мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста», — заявил Алиханов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что можно продать «даже со скидкой».

В начале ноября власти Польши начали строить на границе с Калининградской областью заграждения из колючей проволоки.

В погранохране Польши сообщили, что польская сторона возведёт на границе с Россией электронное заграждение, общая стоимость которого составит $82 млн.