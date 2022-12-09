Польша возведёт на границе с Россией электронное заграждение стоимостью $82 млн
Как говорится в сообщении на сайте польской погранохраны, польские власти подписали с подрядчиком — компанией TELBUD — договор о строительстве 199 км электронного заграждения.
Был заключён контракт на сумму более 373 млн злотых ($82 млн).
Отмечается, что новое электронное заграждение охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью России за исключением Вислинской косы, где электронные устройства действуют уже несколько лет.
В ноябре глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил построить капитальное заграждение на границе с Россией.