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Польша возведёт на границе с Россией электронное заграждение стоимостью $82 млн

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Польская сторона возведёт на границе с Россией электронное заграждение, общая стоимость которого составит $82 млн.

Как говорится в сообщении на сайте польской погранохраны, польские власти подписали с подрядчиком — компанией TELBUD — договор о строительстве 199 км электронного заграждения.

Был заключён контракт на сумму более 373 млн злотых ($82 млн).

Отмечается, что новое электронное заграждение охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью России за исключением Вислинской косы, где электронные устройства действуют уже несколько лет.

В ноябре глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил построить капитальное заграждение на границе с Россией. 

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