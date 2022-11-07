Глава правящей польской партии Качиньский пригрозил построить стену на границе с Россией

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил построить капитальное заграждение на границе с Россией. Об этом он заявил в интервью Польскому радио.

Он рассказал, что несколько дней назад на границе Польши и Калининградской области России началось строительство временного заграждения из трёх рядов колючей проволоки.

«Если ситуация будет обостряться, то будет построена такая стена как на польско-белорусской границе, а может быть, ещё крепче», — цитирует Качиньского РИА Новости.

Также лидер польской партии утверждает, что в Калининградскую область прибывают мигранты с Ближнего Востока. По его мнению, существует опасность повторения ситуации с мигрантами подобно той, что была на границе Польши и Белоруссии.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что заявления Польши о возведении забора являются популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны.