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Глава правящей польской партии Качиньский пригрозил построить стену на границе с Россией

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Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил построить капитальное заграждение на границе с Россией. Об этом он заявил в интервью Польскому радио.
Глава правящей польской партии Качиньский пригрозил построить стену на границе с Россией
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

Он рассказал, что несколько дней назад на границе Польши и Калининградской области России началось строительство временного заграждения из трёх рядов колючей проволоки.

«Если ситуация будет обостряться, то будет построена такая стена как на польско-белорусской границе, а может быть, ещё крепче», — цитирует Качиньского РИА Новости.

Также лидер польской партии утверждает, что в Калининградскую область прибывают мигранты с Ближнего Востока. По его мнению, существует опасность повторения ситуации с мигрантами подобно той, что была на границе Польши и Белоруссии. 

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что заявления Польши о возведении забора являются популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны.

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