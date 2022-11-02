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Власти Калининградской области назвали популизмом заявления Польши о строительстве забора

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Заявления Польши о возведении забора на границе с Россией выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Власти Калининградской области назвали популизмом заявления Польши о строительстве забора
  • Gettyimages.ru

«Забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и всё это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором», — цитирует его РИА Новости.

Лысков отметил, что по этой причине возведение заграждения с польской стороны «выглядит по меньшей мере популизмом».

Ранее в Польше объявили о начале строительства заграждения на границе с Россией.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT начало строительства Польшей заграждения на границе с Калининградской областью России.

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