Власти Калининградской области назвали популизмом заявления Польши о строительстве забора
- Gettyimages.ru
«Забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и всё это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором», — цитирует его РИА Новости.
Лысков отметил, что по этой причине возведение заграждения с польской стороны «выглядит по меньшей мере популизмом».
Ранее в Польше объявили о начале строительства заграждения на границе с Россией.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT начало строительства Польшей заграждения на границе с Калининградской областью России.