Сенатор Джабаров назвал G7 форматом прошлого века

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT встречу глав МИД G7, где участники осудили Россию за «распространение ложной информации с целью привлечения поддержки» действий Москвы на территории Украины.
Сенатор Джабаров назвал G7 форматом прошлого века
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Формат G7 — формат прошлого века. Его значимость настолько поблёкла. Страны, которые входят в «Большую семёрку», они встречаются, говорят, но их никто не слушает. Поэтому вот это враньё, в котором они пытаются обвинить Россию, прежде всего касается их самих», — считает сенатор.

Джабаров отметил, что Россию не стоит пугать такими заявлениями.

«Лучше бы они вспомнили свои предыдущие годы: война в Ираке, в Ливии что они натворили, в Афганистане. До этого во Вьетнаме. Где проходили страны «Большой семёрки» — везде кровь и разрушения. Их заявления никого не тронут: ни Китай, ни Россию, ни развивающиеся страны. Цена этим заявлениям — пять копеек», — заключил он.

Ранее на встрече глав МИД G7 участники осудили Россию за «распространение ложной информации с целью привлечения поддержки» действий Москвы на территории Украины.

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