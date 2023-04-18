Главы МИД G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»

На встрече глав МИД G7 участники осудили Россию за «распространение ложной информации с целью привлечения поддержки» действий Москвы на территории Украины.

Gettyimages.ru

© Hans Neleman

«Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», — приводит текст документа РИА Новости. Лидеры МИД G7 выразили озабоченность распространением дезинформации, которая «нацелена на прерывание демократических процессов и дестабилизацию обществ». Ранее сообщалось, что G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией санкций.