Главы МИД G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»

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На встрече глав МИД G7 участники осудили Россию за «распространение ложной информации с целью привлечения поддержки» действий Москвы на территории Украины.
Главы МИД G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

«Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», — приводит текст документа РИА Новости.

Лидеры МИД G7 выразили озабоченность распространением дезинформации, которая «нацелена на прерывание демократических процессов и дестабилизацию обществ».

Ранее сообщалось, что G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией санкций.

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