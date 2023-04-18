Главы МИД G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»
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«Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», — приводит текст документа РИА Новости.
Лидеры МИД G7 выразили озабоченность распространением дезинформации, которая «нацелена на прерывание демократических процессов и дестабилизацию обществ».
Ранее сообщалось, что G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией санкций.