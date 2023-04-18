Посольство назвало заявления США о приговоре Кара-Мурзе попыткой воздействия на суд России
«Подобные высказывания — неприкрытая попытка воздействовать на независимую судебную систему Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение.
В дипмиссии отметили, что Вашингтону следует прекратить попытки вмешиваться в дела России и заняться своими проблемами.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.