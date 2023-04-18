Посольство назвало заявления США о приговоре Кара-Мурзе попыткой воздействия на суд России

Посольство России в США назвало заявления американской администрации о приговоре публицисту Владимиру Кара-Мурзе* попыткой воздействия на российскую судебную систему.

«Подобные высказывания — неприкрытая попытка воздействовать на независимую судебную систему Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение.

В дипмиссии отметили, что Вашингтону следует прекратить попытки вмешиваться в дела России и заняться своими проблемами.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.