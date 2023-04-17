Посол Келин назвал реакцию МИД Британии на приговор Кара-Мурзе вмешательством в дела России
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«Мы рассматриваем их (действия Лондона. — RT) как грубое вмешательство во внутренние дела России, в принятое судом решение, а также как попытку повлиять на юридический процесс», — приводит ТАСС его слова после посещения МИД Великобритании.
Ранее Келина вызвали в британский МИД в связи с приговором Кара-Мурзе.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.