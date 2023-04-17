Минфин США выпустил предупреждения о возможном обходе потолка цен на нефть из России
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Об этом говорится на сайте ведомства.
Американский Минфин настаивает на том, чтобы граждане США «отказывались от участия в сделках», которые предполагают обход лимита цен на нефть из России.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.