На Бали билборды на русском и английском языках предупреждают туристов о запрете на работу

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На Бали вдоль дорог появились рекламные щиты с надписями на русском и английском языках, которые предупреждают туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.
На Бали билборды на русском и английском языках предупреждают туристов о запрете на работу
  • Gettyimages.ru

«Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд», — говорится в предупреждении. Об этом сообщает местный портал Kompas.

Такой же текст есть и на английском языке.

Ранее СМИ писали, что в Индонезии жители округа Южная Кута на острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», где, по их словам, большое число российских туристов арендовали апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям.

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