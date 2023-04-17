На Бали билборды на русском и английском языках предупреждают туристов о запрете на работу

На Бали вдоль дорог появились рекламные щиты с надписями на русском и английском языках, которые предупреждают туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.

«Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд», — говорится в предупреждении. Об этом сообщает местный портал Kompas.

Такой же текст есть и на английском языке.

Ранее СМИ писали, что в Индонезии жители округа Южная Кута на острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», где, по их словам, большое число российских туристов арендовали апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям.