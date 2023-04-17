На Бали билборды на русском и английском языках предупреждают туристов о запрете на работу
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«Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд», — говорится в предупреждении. Об этом сообщает местный портал Kompas.
Такой же текст есть и на английском языке.
Ранее СМИ писали, что в Индонезии жители округа Южная Кута на острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», где, по их словам, большое число российских туристов арендовали апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям.