Detik: жители Бали пожаловались на «русскую деревню», заселённую туристами
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Об этом пишет портал Detik.
Как заявил руководитель индонезийской группы наблюдения за иностранными гражданами Бадунга И Ньоман Сувенди, россияне арендовали много жилья в Южной Куте и «теперь проживают там все вместе».
По его словам, группа совместно с юристами иммиграционных служб проверяет вопрос законности таких действий.
Ранее заместитель главы иммиграционной службы Бали Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают соцсети российских туристов, чтобы пресекать возможные нарушения визовых правил.