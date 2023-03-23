Detik: жители Бали пожаловались на «русскую деревню», заселённую туристами

В Индонезии жители округа Южная Кута на острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», где, по их словам, большое число российских туристов арендовали апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям.

Об этом пишет портал Detik.

Как заявил руководитель индонезийской группы наблюдения за иностранными гражданами Бадунга И Ньоман Сувенди, россияне арендовали много жилья в Южной Куте и «теперь проживают там все вместе».

По его словам, группа совместно с юристами иммиграционных служб проверяет вопрос законности таких действий.

Ранее заместитель главы иммиграционной службы Бали Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают соцсети российских туристов, чтобы пресекать возможные нарушения визовых правил.