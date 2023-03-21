Узнать больше

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов

Короткая ссылка
Заместитель главы иммиграционной службы Бали Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают соцсети российских туристов, чтобы пресекать возможные нарушения визовых правил.
Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов
  • Gettyimages.ru
  • © Naga Film

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, именно благодаря отслеживанию социальных сетей недавно были выявлены двое россиян, обучавших соотечественников езде на мотоцикле, после чего они были депортированы из страны.

«Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они следят за туристами и через соцсети», — заявил он.

Представитель ведомства также добавил, что рядовые индонезийцы также помогают отслеживать подобные правонарушения со стороны иностранцев.

Ранее Индонезия депортировала с курортного острова Бали 47 иностранных граждан, в том числе 13 россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить