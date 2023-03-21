Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов

Заместитель главы иммиграционной службы Бали Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают соцсети российских туристов, чтобы пресекать возможные нарушения визовых правил.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, именно благодаря отслеживанию социальных сетей недавно были выявлены двое россиян, обучавших соотечественников езде на мотоцикле, после чего они были депортированы из страны.

«Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они следят за туристами и через соцсети», — заявил он.

Представитель ведомства также добавил, что рядовые индонезийцы также помогают отслеживать подобные правонарушения со стороны иностранцев.

Ранее Индонезия депортировала с курортного острова Бали 47 иностранных граждан, в том числе 13 россиян.