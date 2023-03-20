Straits Times: Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян

Индонезия депортировала с курортного острова Бали 47 иностранных граждан, в том числе 13 россиян, сообщает издание The Straits Times.

Как пишет издание, в понедельник, 20 марта, власти депортировали с острова 47 человек, включая 13 российских граждан, за нарушение условий пребывания в стране, а также неправомерное использование туристической визы.

13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер ранее обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.

Такое решение он принял после того, как получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.

Позднее в посольстве России в Джакарте сообщили, что власти Индонезии в данный момент не предпринимают шагов, направленных на отмену процедуры выдачи виз российским гражданам по прибытии.