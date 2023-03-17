Посольство России: Индонезия не предпринимает шагов по отмене виз по прибытии для россиян
Об этом дипмиссия рассказала в беседе с ТАСС.
«Признаков того, что правительство Индонезии предпримет шаги на данном направлении, не прослеживается», — сказали там.
В посольстве добавили, что при принятии подобного решения турпоток российских туристов в Индонезию может снизиться.
Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер ранее обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.
Такое решение он принял после того, как получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.