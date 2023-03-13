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Губернатор Бали попросил прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии

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Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.
Губернатор Бали попросил прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом пишет The Jakarta Post.

Как уточняет газета, губернатор получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.

В результате этого Костер написал письмо в министерства иностранных дел и юстиции.

«Попросил отмены для россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии», — сказал политик.

В начале марта в российском МИД сообщили, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.

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