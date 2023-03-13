Губернатор Бали попросил прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.

Об этом пишет The Jakarta Post.

Как уточняет газета, губернатор получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.

В результате этого Костер написал письмо в министерства иностранных дел и юстиции.

«Попросил отмены для россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии», — сказал политик.

В начале марта в российском МИД сообщили, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.