Губернатор Бали попросил прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии
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Об этом пишет The Jakarta Post.
Как уточняет газета, губернатор получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.
В результате этого Костер написал письмо в министерства иностранных дел и юстиции.
«Попросил отмены для россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии», — сказал политик.
В начале марта в российском МИД сообщили, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.