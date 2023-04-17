МИД: Россия в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.
«Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, — цитирует его ТАСС.
Как уточнил Галузин, в этой схеме страны коллективного Запада взяли на себя функции штаба, тыла, а также поставщика разведданных и вооружений Киеву.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима и Североатлантическому альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.