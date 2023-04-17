МИД: Россия в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату

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Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия фактически в одиночку противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины.
МИД: Россия в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.

«Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, — цитирует его ТАСС.

Как уточнил Галузин, в этой схеме страны коллективного Запада взяли на себя функции штаба, тыла, а также поставщика разведданных и вооружений Киеву.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима и Североатлантическому альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.

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