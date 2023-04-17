Китайские военные сопроводили эсминец США во время его прохода через Тайваньский пролив

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские военнослужащие сопроводили американский эсминец USS Milius во время его прохода через Тайваньский пролив.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала отряды для сопровождения и наблюдения за эсминцем на всём маршруте», — говорится в заявлении Ши И.

Вместе с этим в заявлении подчёркивается, что военнослужащие Китая готовы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональную стабильность.

Ранее стало известно, что Госдеп США одобрил сделку по продаже Тайваню ракет для истребителей F-16 на сумму $619 млн.