Посол России в Копенгагене Барбин: отношения с Данией разрушены

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Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что отношения с Данией на сегодняшний день разрушены.

«Отношения между Россией и Данией сегодня разрушены. В этих условиях взаимная торговля стремительно сокращается», — сказал он в интервью «Известиям».

Дипломат напомнил о полном прекращении прямых поставок Дании российского газа, как результат — инфляция в 2022 году достигла рекордных показателей и составила 10%.

При этом, по словам Барбина, власти Дании всё ещё отвергают любое взаимодействие с Россией в вопросах расследования диверсий на «Северных потоках».

Заместитель главы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что российская сторона будет добиваться прозрачности расследований по диверсиям на «Северных потоках».

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