Посол России заявил, что Копенгаген отвергает взаимодействие с Москвой по Nord Stream

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В Дании власти всё ещё отвергают любое взаимодействие с Россией в вопросах расследования диверсий на «Северных потоках», заявил российский посол Владимир Барбин.

«Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования», — сказал он «Известиям».

Заместитель главы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что российская сторона будет добиваться прозрачности расследований по диверсиям на «Северных потоках».

В ведомстве также заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.

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