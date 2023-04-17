Посол России заявил, что Копенгаген отвергает взаимодействие с Москвой по Nord Stream
«Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования», — сказал он «Известиям».
Заместитель главы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что российская сторона будет добиваться прозрачности расследований по диверсиям на «Северных потоках».
В ведомстве также заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.