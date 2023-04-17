Суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о сбитом в 2020 году украинском Boeing

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В Иране суд вынес обвинительный приговор в отношении десяти военных по делу о сбитом в 2020 году украинском Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

По данным агентства IRNA, командира систем ПВО «Тур М-1» приговорили к 13 годам заключения и выплате денежной компенсации семьям погибших. В документах говорится, что он ослушался приказа командного пункта и без разрешения выпустил две ракеты по украинскому самолёту, который направлялся из Тегерана в Киев.

Ещё девять фигурантов дела были приговорены к заключению на срок от полутора до трёх лет и выплатам денежных компенсаций.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.

Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила украинский самолёт, приняв его за крылатую ракету. В иранской Организации гражданской авиации позднее сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.

В апреле 2021 года в Иране предъявили обвинения десяти должностным лицам по делу о крушении самолёта.

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