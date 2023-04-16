Военные Судана согласились открыть гуманитарные коридоры на три часа

Армия Судана согласилась открыть гуманитарные коридоры на три часа вечером в воскресенье, 16 апреля.

«Суданские вооружённые силы согласны с предложением ООН открыть безопасные пути для гуманитарных случаев на три часа начиная с четырёх часов дня», — приводит РИА Новости сообщение вооружённых сил.

Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.