Совет ЛАГ потребовал немедленно прекратить вооружённые столкновения в Судане

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне постпредов потребовал немедленно прекратить вооружённые столкновения в Судане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЛАГ.

Отмечается, что Совет организации «потребовал немедленно прекратить вооружённые столкновения и предостерёг от эскалации насилия в стране».

Также ЛАГ заявила о готовности приложить усилия с целью помочь Судану завершить кризис.

Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.