Совет ЛАГ потребовал немедленно прекратить вооружённые столкновения в Судане
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЛАГ.
Отмечается, что Совет организации «потребовал немедленно прекратить вооружённые столкновения и предостерёг от эскалации насилия в стране».
Также ЛАГ заявила о готовности приложить усилия с целью помочь Судану завершить кризис.
Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.