G7 намерена увеличить финансирование мер в области климата до $100 млрд ежегодно

Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 заявили о намерении увеличить финансирование мер по борьбе с изменениями климата до $100 млрд в год в нынешнем году.

«Мы подтверждаем свою приверженность цели развитых стран по привлечению общего финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере $100 млрд ежегодно до 2025 года», — цитирует РИА Новости совместное заявление, принятое по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро.

Отмечается, что страны G7 намерены сотрудничать с другими государствами для того, чтобы достигнуть данной цели в 2023 году.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.