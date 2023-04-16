G7 намерена увеличить финансирование мер в области климата до $100 млрд ежегодно

Короткая ссылка
Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 заявили о намерении увеличить финансирование мер по борьбе с изменениями климата до $100 млрд в год в нынешнем году.
G7 намерена увеличить финансирование мер в области климата до $100 млрд ежегодно
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

«Мы подтверждаем свою приверженность цели развитых стран по привлечению общего финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере $100 млрд ежегодно до 2025 года», — цитирует РИА Новости совместное заявление, принятое по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро.

Отмечается, что страны G7 намерены сотрудничать с другими государствами для того, чтобы достигнуть данной цели в 2023 году.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить