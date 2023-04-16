G7 намерена увеличить финансирование мер в области климата до $100 млрд ежегодно
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«Мы подтверждаем свою приверженность цели развитых стран по привлечению общего финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере $100 млрд ежегодно до 2025 года», — цитирует РИА Новости совместное заявление, принятое по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро.
Отмечается, что страны G7 намерены сотрудничать с другими государствами для того, чтобы достигнуть данной цели в 2023 году.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.