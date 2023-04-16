Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь
«Члены Совета Безопасности призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и вернуться к диалогу для разрешения нынешнего кризиса в Судане», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.
Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.