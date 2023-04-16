Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь

В Совбезе ООН призвали конфликтующие стороны в Судане прекратить огонь и вернуться к диалогу.

«Члены Совета Безопасности призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и вернуться к диалогу для разрешения нынешнего кризиса в Судане», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.

Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.