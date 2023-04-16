Власти Бали провели рейд в «русской деревне» для выявления нарушителей

Группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии провела инспекцию в «русской деревне» — комплексе апартаментов PARQ Ubud.

По данным портала Tribun Bali, в рейде участвовали 24 человека.

«Мы провели внеплановую операцию... Почему мы выбрали PARQ? Потому что, с нашей точки зрения, это одно из самых больших иммиграционных скоплений», — заявил руководитель иммиграционного бюро Денпасара Теди Риянди.

По итогам проверки 90 апартаментов выяснилось, что примерно половина проживающих — граждане России. Другие отдыхающие прибыли из Казахстана, Германии и самой Индонезии.

«Все документы здесь в порядке, паспорта и виды на жительство всё ещё действительны и не просрочены», — добавил Риянди.

Ранее СМИ писали, что в Индонезии жители округа Южная Кута на острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», где, по их словам, большое число российских туристов арендовали апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям.

Как заявил глава офиса Минюста на Бали Ангиат Напитупулу, «с точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень».

При этом он уточнил, что на острове «просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определённые общины».