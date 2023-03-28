Минюст Индонезии разъяснил сообщения о существовании на Бали «маленькой Москвы»

Министерство юстиции и прав человека Индонезии разъяснило сообщения о существовании на Бали «маленькой Москвы» — деревни, где проживает исключительно русскоязычная диаспора.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bali Wake News.

Как заявил глава офиса Минюста на Бали Ангиат Напитупулу, «с точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень».

При этом он уточнил, что на острове «просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определённые общины».

По его словам, информация в СМИ была искажена в связи с недопониманием. Уточняется, что владельцами вилл и гостиниц были индонезийские граждане, а постояльцами и арендаторами — граждане России.

Ранее СМИ писали, что в Индонезии жители округа Южная Кута на острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», где, по их словам, большое число российских туристов арендовали апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям.