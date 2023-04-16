ВС Судана взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане
«Мы взяли под свой контроль все штабы СБР в Омдурмане со всей их техникой», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суданской армии.
По его словам, СБР покинули позиции в населённом пункте и оставили технику.
В результате столкновений в Судане между армией и силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 25 человек.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.
Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.