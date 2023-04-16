ВС Судана взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Суданские вооружённые силы взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман.

«Мы взяли под свой контроль все штабы СБР в Омдурмане со всей их техникой», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суданской армии.

По его словам, СБР покинули позиции в населённом пункте и оставили технику.

В результате столкновений в Судане между армией и силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 25 человек.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.

Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.