Asharq: 25 человек погибли в результате столкновений в Судане
«В результате кровопролитных столкновений погибли 25 человек и 183 получили ранения», — говорится в сообщении Asharq Al-Awsat со ссылкой на Центральный комитет врачей.
Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.
Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.