Asharq: 25 человек погибли в результате столкновений в Судане

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В результате столкновений в Судане между армией и силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 25 человек.

«В результате кровопролитных столкновений погибли 25 человек и 183 получили ранения», — говорится в сообщении Asharq Al-Awsat со ссылкой на Центральный комитет врачей.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.

Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.

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