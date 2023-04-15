Akharin khabar: утечка из Пентагона была секретным посланием Зеленскому по России

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Иранское издание Akharin khabar пишет, что утечка секретных документов из Пентагона была попыткой Вашингтона предупредить Киев о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией.
Akharin khabar: утечка из Пентагона была секретным посланием Зеленскому по России
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

В материале сказано, что этот вброс можно истолковывать как косвенное указание украинской стороне о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом.

Отмечается, что Киеву было бы предпочтительнее отказаться от противостояния и пойти на переговоры.

Ранее аналитик Ян Оберд в статье для Global Times выразил мнение, что Запад не сможет достичь результата на Украине боевыми действиями.

Отмечается, что Запад использует вооружённый конфликт на территории Украины лишь с целью ослабить Россию, но в реальности он больше причиняет вреда и ущерба экономике Европы и самой Украине, чем российской стороне.

13 апреля издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть «секретные документы» заявило, что затягивание конфликта на Украине повышает вероятность смены власти в стране.

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