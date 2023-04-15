GT: США и ЕС не смогут достичь результата на Украине боевыми действиями
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«Я предполагаю, что ЕС и НАТО причинят больше вреда невинным гражданам Украины, чем сам конфликт», — отметил автор статьи.
Обозреватель указал, что Запад использует вооружённый конфликт на территории Украины лишь с целью ослабить Россию, но в реальности он больше причиняет вреда и ущерба экономике Европы и самой Украине, чем российской стороне.
«ЕС/НАТО... отменял Россию, не проводил анализа последствий и ястребино доказывал, что переговоров не будет и Украина выиграет эту войну», — подчеркнул он.
При этом он указал, что после России западные страны начнут действовать уже против Китая.
Оберд уверен, что в конфликте на Украине не будет победителей, если Запад решит продолжать его дальнейшими поставками вооружения и расширением НАТО, и что США и Европа должны искать мирные решения.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил о стремлении Соединённых Штатов втянуть всех в конфликт на Украине.