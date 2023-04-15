Аналитик Ян Оберд в статье для Global Times выразил мнение, что Запад не сможет достичь результата на Украине боевыми действиями.

«Я предполагаю, что ЕС и НАТО причинят больше вреда невинным гражданам Украины, чем сам конфликт», — отметил автор статьи.

Обозреватель указал, что Запад использует вооружённый конфликт на территории Украины лишь с целью ослабить Россию, но в реальности он больше причиняет вреда и ущерба экономике Европы и самой Украине, чем российской стороне.

«ЕС/НАТО... отменял Россию, не проводил анализа последствий и ястребино доказывал, что переговоров не будет и Украина выиграет эту войну», — подчеркнул он.

При этом он указал, что после России западные страны начнут действовать уже против Китая.

Оберд уверен, что в конфликте на Украине не будет победителей, если Запад решит продолжать его дальнейшими поставками вооружения и расширением НАТО, и что США и Европа должны искать мирные решения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил о стремлении Соединённых Штатов втянуть всех в конфликт на Украине.