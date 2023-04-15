Al Jazeera: суданское телевидение прекратило вещание

Национальное телевидение Судана прекратило вещание после сообщений о том, что в его штаб-квартире произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что в здании, где располагается суданское телевидение, идут столкновения военных и сил быстрого реагирования.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.