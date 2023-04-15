Al Jazeera: суданское телевидение прекратило вещание
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Отмечается, что в здании, где располагается суданское телевидение, идут столкновения военных и сил быстрого реагирования.
Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.
В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.