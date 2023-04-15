Politico: визит Байдена в Ирландию заставил американцев сомневаться в его верности США
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Об этом сообщил обозреватель Politico Адам Канкрин.
По его словам, Байден упоминал о своих ирландских корнях и заявлял о нежелании возвращаться в США.
«При отсутствии политических заявлений или очевидного прогресса в политике этот шаг вызвал вопросы о том, была ли поездка, как выразился один репортёр, «воссоединением семьи за счёт налогоплательщиков», — написал Канкрин.
Ранее газета Daily Mail писала, что Байден проявил неуважение к британскому премьер-министру Риши Сунаку, оттолкнув его во время встречи на военном аэродроме возле Белфаста.
Визит Байдена в Северную Ирландию приурочен к 25-летию подписания Белфастского соглашения.