Daily Mail: Байден оскорбил британского премьера Сунака, оттолкнув его в аэропорту Белфаста

Американский президент Джо Байден проявил неуважение к британскому премьер-министру Риши Сунаку, оттолкнув его во время встречи на военном аэродроме возле Белфаста.

Об этом пишет газета Daily Mail, опубликовавшая кадры со встречи Сунака и Байдена на аэродроме.

На видео показано, как Байден после быстрого приветствия с премьером Британии отодвинул Сунака, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом.

После этого Байден обнялся с американским послом в Британии Джейн Хартли.

Отмечается, что многие увидели оскорбительный дипломатический жест в том, что американский президент отмахнулся от британского премьера после приземления.

Также газета пишет, что таким образом Сунак попал в неловкую ситуацию.

Ранее сообщалось, что визит Байдена в Северную Ирландию приурочен к 25-летию подписания Белфастского соглашения.