Байден и Сунак встретятся 11 апреля в Северной Ирландии

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом 11 апреля в Белфасте.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую канцелярию.

Отмечается, что визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения.

«Белфастское соглашение стало невероятным моментом в истории нашей страны. Оно стало мощным исключительным примером того, что люди могут делать немыслимое и создавать лучшее будущее для Северной Ирландии», — говорится в заявлении Сунака.

Он отметил, что правительство намерено работать по вопросу повышения уровня жизни в Северной Ирландии.

Ранее Сунак поздравил Хамзу Юсафа с избранием на пост первого министра Шотландии.

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