Байден и Сунак встретятся 11 апреля в Северной Ирландии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую канцелярию.
Отмечается, что визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения.
«Белфастское соглашение стало невероятным моментом в истории нашей страны. Оно стало мощным исключительным примером того, что люди могут делать немыслимое и создавать лучшее будущее для Северной Ирландии», — говорится в заявлении Сунака.
Он отметил, что правительство намерено работать по вопросу повышения уровня жизни в Северной Ирландии.
Ранее Сунак поздравил Хамзу Юсафа с избранием на пост первого министра Шотландии.